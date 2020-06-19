بنوك الأهلي ومصر والقاهرة تضخ 90 مليار جنيه بمبادرة دعم القطاع الخاص

كتبت- منال المصري:

ضخت 3 بنوك حكومية (الأهلي ومصر والقاهرة)، تمويلات بنحو 90 مليار جنيه في 5 أشهر، ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص، بحسب ما قاله مسؤولون بالبنوك لمصراوي.

وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق.

وبحسب تصريحات مسؤولي البنوك، استحوذ ثلاثي البنوك العامة على نحو 90% من إجمالي مبادرة البنك المركزي التي أطلقها لتمويل الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة متناقصة 8% لدعم القطاع الخاص.

واتفق المسؤولون على أن قطاع الصناعة استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات المقدمة ضمن المبادرة، مشيرين إلى رصد زيادة في إقبال العملاء للحصول على تمويلات ضمن المبادرة لانخفاض أعباء الفائدة.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي:، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 25 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات خلال أول 5 أشهر في العام الجاري.

وأضاف فايد أن قطاع الصناعة يستحوذ علي النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات مؤكدا على دعم البنك لجميع مبادرات المركزي مخططا للتوسع في تمويل كافة المبادرات.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك ضخ تمويلات تجاوزت 30 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة والزراعة والمقاولات حتى قبل نهاية الشهر الماضي.

وأشار أبو الفتوح، إلى زيادة إقبال العملاء على الاقتراض بمبادرة البنك المركزي منذ الإعلان عنها، ووجود طلبات تحت الدراسة في قطاع الصناعة والزراعة المقاولات.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر في تصريحات صحفية سابقة، إن البنك ضخ 35 مليار جنيه في مبادرة 8% متناقصة المخصص لها 100 مليار جنيه، منذ إطلاقها وحتى الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي، في بيان أمس الخميس، إن مجلس إدارته وافق على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص.