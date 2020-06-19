أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

صندوق النقد يناقش قرض مصر الجديد بـ5.2 مليار دولار الجمعة المقبل

10:32 ص الجمعة 19 يونيو 2020
صندوق النقد يناقش قرض مصر الجديد بـ5.2 مليار دولار الجمعة المقبل

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن جدول اجتماعاته يوم 26 يونيو الجاري.

وأظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق إدراج طلب مصر ضمن جدول أعماله يوم الجمعة المقبل.

وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وفي منتصف مايو حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة أثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.

صندوق النقد مصر القرض المصري

الخبر التالى:

ارتفاع أسعار النفط مع تمسك أوبك+ بموقفها من خفض الإمدادات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 50437

    عدد المصابين

  • 13528

    عدد المتعافين

  • 1938

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8419828

    عدد المصابين

  • 4116394

    عدد المتعافين

  • 451092

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على 12 شائعة جديدة