صندوق النقد يناقش قرض مصر الجديد بـ 5.2 مليار دولار الجمعة المقبل
كتبت- ياسمين سليم:
أدرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن جدول اجتماعاته يوم 26 يونيو الجاري.
وأظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق إدراج طلب مصر ضمن جدول أعماله يوم الجمعة المقبل.
وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
وفي منتصف مايو حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة أثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.
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