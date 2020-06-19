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الدولار يصعد عالميا بفعل مخاوف الموجة الجديدة لكورونا

10:24 ص الجمعة 19 يونيو 2020
الدولار يصعد عالميا بفعل مخاوف الموجة الجديدة لكورونا

الدولار يصعد عالميا بفعل مخاوف الموجة الجديدة لكور

القاهرة – وكالات:

ارتفع الدولار الأمريكي، أمس الخميس وسط طلب على العملة كملاذ آمن في ظل المخاوف من زيادة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وطلبات أعلى من المتوقع لإعانة البطالة الأمريكية.

وارتفع مؤشر يقيس قوة الدولار مقابل سلة عملات 0.38% إلى 97.437، وتعزز الدولار في الأسابيع الأخيرة وسط قلق المستثمرين حيال تأثير جائحة فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.

وصعد الين اليابان 0.35% أمام اليورو لكنه استقر دون تغير يذكر مقابل الدولار بعد أن سجل في وقت سابق من يوم الخميس أعلى مستوياته منذ 12 يونيو.

وتراجع اليورو 0.36% إلى 1.120 دولار، وفقدت العملة الموحدة نحو 1% خلال أقل من أسبوع مع تشكك المستثمرين في قدرة الاتحاد الأوروبي على إقرار خطة تحفيز طموح اقترحتها المفوضية الأوروبية، نظرا لرفض بعض الدول تقديم المساعدة في صورة منح.

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