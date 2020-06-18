شعبة الأدوية: ضخ 1.2 مليون علبة فيتامين سي و80 شركة إضافية تبدأ الإنتاج

كتبت- شيرين صلاح:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركات الأدوية ضخت كمية jfgy نحو 1.2 مليون علبة من أدوية فيتامين سي بالصيدليات خلال الخمسة أيام الماضية لمواجهة الطلب.

وكان سوق أدوية فيتامين سي، شهد نقصا في المعروض خلال الفترة الماضية، مع زيادة الطلب.

وأوضح أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات،أن النقص في أدوية المناعة بالصيدليات مثل فيتامين سي والزنك سببه تسارع المواطنين على الشراء والتخزين لحين احتياجها، أو اعتقادهم أن استخدام هذه النوعيات من الأدوية تقي من فيروس كورونا.

وكان عوف، قال في وقت سابق لمصراوي، إن الطلب على أدوية المناعة بالصيدليات شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث قفز الطلب على مستحضرات الفيتامينات والحديد والزنك بنسبة تصل إلى 300%.

وأضاف رستم، أنه نظرا لحاجة السوق من كميات من أدوية المناعة لتوفير هذه الأدوية للمواطنين شجعت هيئة الدواء شركات الأدوية التي لا تنتج هذه النوعيات على تصنيع أدوية المناعة والمكملات الغذائية لسد احتياجات السوق خلال اجتماعها الأخير.

وقال إن العديد من المصانع التي لم تكن تعمل بأدوية المناعة، قدمت أوراقها لهيئة سلامة الغذاء لأخذ الموافقة بإنتاج أدوية المناعة والمكملات الغذائية.

ووفقا لقول رستم، إن أدوية المناعة والمكملات الغذائية تتبع هيئة سلامة الغذاء، فهي التي تسمح بتسجيل وضخ هذه الأدوية في السوق.

وقال علي عوف، إن عدد المصانع التي أخذت الموافقة من هيئة سلامة الغذاء وبدأت إنتاج أدوية المناعة تصل إلى أكثر من 80 شركة أدوية.

وتستورد مصر 90% من المواد الخام لإنتاج الأدوية وضخها بالسوق المحلي، من دول مختلفة من بينها الصين والهند، بحسب على عوف.