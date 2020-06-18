بنك التعمير والإسكان يحقق أرباحا 604.6 مليون جنيه في الربع الأول

كتبت- منال المصري:

اعتمد مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، اليوم الخميس، القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الجاري المنتهي في مارس الماضي، بحسب بيان صادر للبورصة.

وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المؤشرات المالية تضمنت زيادة صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 604.6 مليون جنيه مقابل 603 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واجتمع مجلس الإدارة عبر الحضور الفعلي والفيديو كونفراس برئاسة حسن غانم، وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين، وعاصم الجزار وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، وخالد عباس نائب وزير الإسكان ممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وباقي المساهمين في البنك.

وقال البنك إن الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، أثرت على انخفاض ربحية البنك للأجل القصير بسبب صدور حزمة من قرارات وتعليمات البنك المركزي حول علاج الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن أهم تلك القرارات خفض أسعار الفائدة 3% على الإقراض والخصم، مما انعكس على انخفاض النشاط لحظيا في حين تبقى تكاليف بعض التوظيفات مثل الودائع لأجل بنفس التكاليف لحين تجديد استحقاقها .

وأوضح البيان، أنه بالرغم من هذه الأوضاع التي تشهد حالة من عدم الاستقرار كان هدف البنك الرئيسي يرتكز على استمرار تقديم الخدمات المصرفية الشاملة دون انقطاع للعملاء بعد تطبيق إجراءات وقائية لحماية وسلامة العاملين والعملاء.

كما استهدف البنك، ضمان الحفاظ على قوة المركز المالي للبنك بالرغم من إجراءات تدعيمات إضافية احترازية للمخصصات الائتمانية في الربع الأول من 2020 من أجل زيادة التغطية تحسبا لتراجع جودة الائتمان في الفترات المالية القادمة حتى نهاية العام الجاري.