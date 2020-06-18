بنك التنمية الصناعية: 391 مليون جنيه أرباح قبل الضرائب في 2019

كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، في بيان اليوم الخميس، إن صافي أرباح البنك قبل خصم الضرائب، في العام الماضي ارتفعت بنسبة 3.1% إلى 391 مليون جنيه، مقابل 379 مليون جنيه في 2018.

وأضاف أن إجمالي المركز المالي للبنك في نهاية الماضي بلغ نحو 30.380 مليار جنيه مقابل حوالي 24 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 6.4 مليار جنيه بمعدل نمو 27%.

وبلغ إجمالي قروض وتسهيلات العملاء فى 31 ديسمبر 2019 نحو 13 مليار جنيه مقابل نحو 9.9 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2018 بزيادة حوالي 3 مليارات جنيه بمعدل نمو 31% بحسب البيان.

كما بلغ إجمالي ودائع العملاء فى 31 ديسمبر 2019 نحو 25 مليار جنيه مقابل نحو 19 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه بمعدل نمو 32% بحسب ما قاله فهمي .

وأضاف رئيس البنك في البيان إنه حصد ثمار استراتيجيته القائمة على الاهتمام بالعملاء وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة لديه وإدارة المخاطر بشكل مدروس، والاهتمام بتحقيق الانتشار من خلال زيادة شبكة الفروع للوصول بخدمات البنك لكافة المحافظات وأيضا تغيير الصورة الذهنية عن البنك وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس الادارة إن البنك قام بتنفيذ استراتيجية نوعية تساهم في الوصول إلى أكبر شريحة من العُملاء وتقديم مُنتجات إلكترونية لديها، حيث تم خلال 2019 البدء في بناء المركز الرئيسي بالعاصمة الإدارية على مساحة 5200 متر مربع ، وافتتاح فروع جديدة ، وتحديث النظام البنكي، وإصدار كارت ميزة، وطرح مُنتحات مصرفية مُختلفة لتحسين مُستوى الخدمة للعُملاء .

وأضاف أن البنك عمل على تدعيم العمالة المباشرة من خلال تعيين 77 موظف جديد في عام 2019.