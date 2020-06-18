Flat6Labs تخرج 8 شركات ناشئة مبتكرة جديدة الأسبوع المقبل

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة Flat6Labs القاهرة، تخريج دفعة جديدة من الشركات الناشئة البارزة التي ستعرض أعمالها التجارية خلال عروض ربيع 2020 الشهر الجاري.

ويقام يوم عروض ربيع 2020 عبر الإنترنت يوم الأربعاء 24 يونيو، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة؛ بحسب بيان من الشركة اليوم الخميس.

وتعمل شركة Flat6Labs القاهرة في مجال تسريع الشركات الناشئة في مصر.

وبدأت دورة ربيع 2020 في 16 فبراير وتضمنت ثمانية فرق جديدة واعدة بمنتجات وخدمات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، الخدمات اللوجستية، الخدمات السحابية، الذكاء الإصطناعي، خدمات السيارات عند الطلب، العمل الحر، والمواد الحيوية.

وبحسب البيان؛ فإن جميع الشركات الناشئة تعتمد على التكنولوجيا في جوهرعملها وهي جاهزة لعرض منتجاتها للمستثمرين البارزين، وسائل الإعلام، ومجتمع ريادة الأعمال ككل.

وأوضحت الشركة أنه مع بداية ظهور وباء كوفيد-١٩، تم نقل واستكمال كل أنشطة الدورة بما في ذلك الاجتماعات الفردية، جلسات التدريب والإرشاد، أمسيات العرض الأسبوعية، وأحداث وفعاليات البرنامج بنجاح عبر الإنترنت.

وأشارت إلى الدعم الملحوظ لمجتمع ريادة الأعمال والتصميم القوي من قبل الشركات الناشئة، وكذلك النظام البيئي المستعد للتكيف مع كل جديد.

وقال ألبرت ملطي، المدير العام لشركة Flat6Labs القاهرة معلقا على التغيرات اللي طرأت على برنامج مسرعة الأعمال: "بدأنا دورة ربيع ٢٠٢٠ في منتصف فبراير في مكتبنا بالجيزة ، وبعد أسابيع قليلة كاستجابة لتفشي وباء كوفيد-١٩، قمنا على الفور بنقل كل انشطة البرنامج عبر الإنترنت".

وقال شادي مختار، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة أوبيو، وهي واحدة من الشركات التي سوف تقوم بعرض أفكارها في يوم عروض ربيع ٢٠٢٠: "اندهشت بالسرعة التي تمكن بها فريق Flat6Labs القاهرة من نقل كل شيء عبر الإنترنت. لقد استأنفنا جميع أنشطة البرنامج خلال الأسبوع الأول من الحظر الصحي كما لو لم يحدث شيء، وقد سار البرنامج بسلاسة تامة طوال الأشهر الثلاثة المتبقية من الدورة".

عملت جميع الفرق بجد لتحسين وضع منتجاتها في السوق وزيادة جذب العملاء. وقد دعمتهم Flat6Labs القاهرة من خلال تقديم أكثر من 160 ساعة من التدريب المكثف وجلسات التوجيه التي تتناول مواضيع تتنوع ما بين تحقيق النمو، وصولًا إلى النمذجة المالية، والتي كانت تستكمل بجلسات إرشادية أسبوعية فردية مخصصة لدعم رواد الأعمال في تطوير شركاتهم.

ترعى Flat6Labs القاهرة وتستثمر في رواد الأعمال المصريين الشغوفين ذوي المستقبل المشرق والأفكار المتطورة، وتدعمهم من خلال توفير الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين وخبراء المجال، فضلاً عن الشركاء والشركات. وبفضل الصندوق الذي يبلغ حجمه 100 مليون جنيه مصري، وفقا للبيان.

وتهدف شركة Flat6Labs لتسريع النمو (FAC) إلى الاستثمار فيما يصل إلى 100 شركة ناشئة في مرحلة مبكرة وأكثر من 300 رائد أعمال خلال فترة الاستثمار التي تبلغ 5 سنوات. تقدم Flat6Labs القاهرة كل 6 أشهر رأس مال أولي لثماني إلى عشر شركات ناشئة جديدة، حيث تحصل كل شركة على مبلغ يتراوح ما بين 500 ألف جنيه مصري و750 ألف جنيه مصري مقابل 10٪ من الأسهم.