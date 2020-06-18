أسعار الذهب تعاود الصعود في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو جنيهين للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 777 جنيهًا مقابل 775 جنيهًا مقابل، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 888 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6216 جنيهًا.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ تجاذب صعود الدولار وتراجع أسواق الأسهم العالمية المعدن الأصفر فيما تعرضت الأسواق لضغط من زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مما قد يهدد التعافي الاقتصادي، بحسب وكالة رويترز.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1726.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بنحو جنيهين في السوق المحلي خلال تعاملات أمس الأربعاء.