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سيدي كرير تخسر 31 مليون جنيه في الربع الأول من العام

12:45 م الخميس 18 يونيو 2020
سيدي كرير تخسر 31 مليون جنيه في الربع الأول من العام

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، للخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب تراجع المبيعات وانخفاض الأسعار.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس، إنها حققت خلال الفترة (يناير– مارس) خسائر بقيمة 31 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 193 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر بنحو 22.5% لتسجل 951 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه،خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وفسرت الشركة، سبب تحولها للخسارة، وقالت في بيان منفصل، إنه نتيجة لاستمرار انخفاض متوسط أسعار البيع خلال الربع الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات البورصة مبيعات سيدي كرير

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