البنك الأهلي يتيح عددا من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال بوابة خاصة

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري، أنه يتيح بالتعاون مع شركة فوري تقديم العديد من خدمات الدفع الإلكتروني لعملائه من خلال بوابة دفع إلكتروني خاصة بالبنك في إطار دوره لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بحسب بيان له مساء أمس الأربعاء.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن بوابة الدفع الإلكتروني للبنك تتيح بالتعاون مع شركة فوري العديد من الخدمات منها سداد فواتير التليفون المحمول وشحن رصيد لجميع شركات الاتصالات، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وتقديم التبرعات، وسداد اشتراكات النوادي والنقابات والقنوات التليفزيونية.

وأضاف أبو الفتوح أن من بين هذه الخدمات أيضا سداد أقساط الخدمات التأمينية، وسداد مخالفات السيارات، وسداد مصاريف الخدمات التعليمية، والطيران، مشيرا إلى إمكانية الدفع من خلال التطبيق للتجار المتعاقدين مع فوري.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن التعاون مع فوري يأتي ضمن خطط واستراتيجيات البنك الهادفة لتدعيم دوره في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تسعى لتوفير خدمات يواكب بها أحدث أساليب العمل المصرفي، وكذا تدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتمادا على الكاش.

وأضاف أن البنك يسعى من خلال التعاون مع فوري إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال المعاملات النقدية بوسائل الدفع الإلكتروني المتاحة في أي وقت على مدار اليوم مع إمكانية قبول جميع بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأشار عكاشة إلى تزايد أهمية التعامل الرقمي في الفترات الأخيرة خاصة في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتطلب تقليل التعامل النقدي، وكذا تفادي الازدحام في أي من أماكن تقديم مختلف الخدمات مراعاة لمعايير الصحة العامة.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك، إن عدد ماكينات فوري المربوطة على نظام تشغيل البنك وصل إلى أكثر من 90 ألف ماكينة توفر خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقات البنكية لتعزيز توجه الدولة نحو الشمول المالي والمدفوعات غير النقدية.

وأضاف أن شركة فوري في طريقها لاعتماد الدفع بخاصية رمز الاستجابة السريع "QR code"، وذلك بعد اجتياز كافة الاختبارات اللازمة لإتاحة الخدمة على الماكينات.

وقال أشرف صبري المؤسس والرئيس التنفيذي لفوري، إن هذا التعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري يعد استثماراً لخدمات الدفع الإلكتروني في القطاع المصرفي، ولا سيما أن البنك يحظى بالنسبة الأكبر من المتعاملين على مستوى الجمهورية.

وذكر صبري أن تقديم خدمات الدفع الإلكتروني هو خطوة لاستهداف وجذب قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى الجمهورية للتسهيل عليهم في طرق الدفع والمعاملات اليومية، والحصول على خدمات التحول الرقمي بطرق أبسط وأسرع وأكثر أمانا وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن تطبيق "myFawry" يلعب أيضا دوراً ملموسا وحيويا في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني، حيث أتاح الدفع لأكثر من 300 خدمة من فواتير المياه، وشحن البطاقات ودفع فاتورة وشحن كارت الكهرباء، والإنترنت، والتليفون، واشتراكات النقابات والنوادي والتبرعات لأكثر من 100 جهة خيرية، بالإضافة إلى قبول الدفع بالبطاقات من منافذ فوري.