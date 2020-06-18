وزيرة التجارة تبحث التوسع في إنتاج الكمامات بمصانع كفر الدوار

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن الوزيرة نيفين جامع بحثت مع محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، وعدد من مستثمري الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، التوسع في تصنيع الكمامات الطبية والقماش.

وذكر البيان أن الوزيرة بحثت أيضا سبل تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة للمناطق الصناعية بمحافظة البحيرة والإمكانات التصنيعية المتوافرة بمصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، خاصة فى ظل بدء الحكومة تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وقالت جامع إن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة للصناع بهدف الحفاظ على استمرار دوران عملية الإنتاج لتلبية إحتياجات السوق المحلي ومواجهة الطلب المتزايد على المنتجات المصرية من كافة الأسواق الخارجية خاصة خلال المرحلة الحالية والتى شهدت إغلاق عدد كبير من المصانع بدول المنطقة بسب تداعيات انتشار فيروس كورونا .

وفيما يتعلق بإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش أوضحت جامع أن الوزارة تلقت خلال المرحلة الماضية طلبات من عدد كبير من المصانع النسيجية والملابس الجاهزة لإنتاج هذه النوعية من الكمامات، كما تم وضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بالمكونات والخامات الواجب توافرها لعملية الإنتاج وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة.

وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن المحافظة حريصة على تقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين بهدف تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء.

وأشار إلى أن المحافظة تمتلك 3 مناطق صناعية تتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وقال مستثمرو المنطقة الصناعية بكفر الدوار إن مصانع المنطقة الصناعية ضاعفت الكميات المنتجة من الكمامات المصنوعة من القماش للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية.

وأضافوا أن بعض المصانع تعاقدت على ماكينات جديدة لتصنيع الكمامة الطبية ستدخل حيز الإنتاج الفعلي مطلع شهر يوليو المقبل بطاقة إنتاجية 400 ألف كمامة يومياً بهدف تلبية احتياجات المؤسسات الطبية، وأيضا المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.