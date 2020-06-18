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مصر تقرر استمرار وقف تصدير الكحول لمدة 3 أشهر

10:44 ص الخميس 18 يونيو 2020
مصر تقرر استمرار وقف تصدير الكحول لمدة 3 أشهر

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتبت - شيماء حفظي:

قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، استمرار وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لمدة 3 أشهر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وضمان توفير الاحتياجات المحلية من الكحول ومشتقاته.

وكانت الوزارة أصدرت قرارا بوقف تصدير الكحول ومشتقاته في 17 مارس الماضي، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، في مصر، وضمان توفير احتياجات السوق المحلي.

نيفين جامع تصدير الكحول وزارة الصناعة والتجارة

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