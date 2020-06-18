البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.26% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10877 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.27% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10905 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.