البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس
10:09 ص الخميس 18 يونيو 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.26% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10877 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.42%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.31%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.27% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10905 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.
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