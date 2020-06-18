الإحصاء: 15% تراجعا في إنتاج المنسوجات خلال مارس الماضي بسبب كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل 108.8 خلال شهر مارس الماضي (أولي) مقابل 115 خلال شهر فبراير (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.4%.

وأضاف الجهاز من بين الأنشطة التي شهدت تراجعا خلال مارس الماضي الرقم القياسي لصناعة المنسوجات الذي انخفض إلى 69.72 مقابل 82.16 في شهر فبراير 2020، بنسبة انخفاض 15.1%، نظرا لانخفاض عدد ساعات العمل والعمالة نتيجة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 80.96 خلال شهر مارس مقابل 89.15 في شهر فبراير بانخفاض 9.2%، وذلك بسبب توقف خطوط الإنتاج وانخفاض عدد العمالة.

ورغم أزمة كورونا ارتفع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية إلى 203.91 خلال شهر مارس مقابل 183.01 في شهر فبراير 2020، بزيادة 11.4%، وذلك بسبب ارتفاع الطلب للاستعداد لشهر رمضان.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المشروبات 179.73 خلال شهر مارس الماضي مقابل 158.21 في شهر فبراير، بزيادة 13.6%، وذلك بسبب ارتفاع الطلب لدخول موسم الصيف.