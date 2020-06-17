أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأربعاء

05:11 م الأربعاء 17 يونيو 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار بنك الأهلي بنك كريدي أجريكول

الخبر التالى:

تنظيم معرض إلكتروني لعرض حلول تحول شركات السياحة رقميا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تصديق السيسي.. من هم المخاطبون بالعلاوة الجديدة؟ (تطبق 1 يوليو)