أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وأبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.
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