رئيس البنك الزراعي لمصراوي: دمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزة

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن البنك دمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزة المدفوعة مقدما بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة.

وأشار إلى أن البنك بدأ في إصدار الكروت وتوزيعها في بعض الفروع ويستعد الآن لتعميمها على جميع بطاقات الحيازة بهدف إدراج وتقديم خدمات مصرفية جديدة على الكارت.

وأوضح علاء فاروق، أن دمج كارت الفلاح الذكي على كارت ميزة يتيح للعميل خدمات متنوعة منها تسديد مشترياته إلكترونيا، وخدمة التحويل، والسحب والايداع بجانب حصول المزارعين على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى للفلاح أو غيرها من التي تقررها الدولة لهم.

وتهدف المرحلة الأولى من كارت الفلاح إلى تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول كما سيتم ربط كارت الفلاح الذكي بمنظومة صرف الأسمدة المدعمة، بهدف السيطرة على الحصص المدعمة مما يحتم على كل فلاح ومزارع الحصول على الكارت.

وأشار رئيس البنك الزراعي، إلى أن البنك أصدر أكثر من مليون كارت ميزة المدفوع مقدما بهدف تحفيز العملاء على ميكنة المدفوعات، والتقليل من تداول الكاش للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا، وتنفيذ لخطة البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات بميكنة الكاش وتحقيق الشمول المالي.

وأضاف فاروق، أن مصرفه يعمل على تطوير البنية التكنولوجية للبنك من خلال إطلاق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، وتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية للبنك، وإنشاء النظام البنكي.

ويواصل البنك الزراعي تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة البنك، وتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع هيكلة البنية التكنولوجية، عبر زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلي، وإتمام مشروع تطوير الأنظمة التكنولوجية بالبنك، لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك بالاستعانة ببعض شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري واي فاينانس.