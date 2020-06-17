مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.27% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10905 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 294.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع قيمة بلغت 75.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 370.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.5% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10935 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والمصريين.