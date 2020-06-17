خسائر حديد عز تتضاعف نحو 8 مرات في العام الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

تضاعفت خسائر شركة حديد عز، خلال العام الماضي، نحو 8 مرات مقارنة بالعام 2018، مع تراجع مبيعاتها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، تفاقم خسائر العام الماضي إلى 7.9 مليار جنيه مقابل 1.02 مليار جنيه خسائر العام 2018.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 45.7 مليار جنيه مقابل 49.2 مليار جنيه خلال العام 2018.

وتحول أداء نشاط الشركة لتحقيق خسارة بقيمة 3.3 مليار جنيه مقابل أرباح بقيمة 3.8 مليار جنيه في 2018.

وانخفضت الإيرادات التمويلية للشركة العام الماضي إلى 117.3 مليون جنيه مقابل 409.9 مليون جنيه في 2018.

وبحسب نتائج أعمال الشركة، فعلى الرغم من تراجع إجمالي المبيعات، حققت الشركة زيادة في مبيعات حديد التسليح بنسبة 12% خلال العام الماضي لتصل إلى 3.51 مليون طن مقابل 3.14 مليون طن في 2018، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة اليوم.

وانخفضت مبيعات الصلب المسطح بنحو 19% ليسجل 1.14 مليون طن العام الماضي، مقابل 1.41 مليون طن في 2018.

وتتوقع الشركة أن تتأثر أصولها ونتائج أعمالها بسبب تداعيات فيروس كوورنا، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التاثير المحتمل على توفير الخامات والمستلزمات وعمليات التشغيل والطلب على المنتجات والسيولة المتوفرة لدى الشركة.

وقالت الشركة، إنها تقوم حاليا بتحديد وتقييم هذا الأثر على قوائمها المالية المجمعة، مشيرة إلى إنه في ظل حالة عدم الاستقرار وعدم التأكد من نتيجة الأحداث الحالية فإن حجم التأثير يعتمد على المدى المتوقع الذي ينتهي عنده الحدث وتداعياته.

وشركة حديد عز، هي شركة تابعة لمجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار (تمتلك المجموعة 65% و35% تداول حر بالبورصة)، وتعمل في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكافة أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات.

ويتبعها 4 شركات، هي شركة مصانع عز للدرفلة، وشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، وشركة مصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.