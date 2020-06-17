الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول: نخطط لإطلاق منتجات رقمية قريبا

كتبت- منال المصري:

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن البنك يخطط لإطلاق منتجات رقمية جديدة قبل نهاية العام الجاري بهدف ميكنة المدفوعات التي شهدت إقبالا كبيرا بين العملاء للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار فايد إلى أن البنك يعتزم إطلاق خدمة البطاقة الذكية، والموبايل بنكنج، والموبايل أبليكيشن، بهدف تمكين العملاء من تسديد مشترياتهم أو فواتيرهم، أو إجراء معاملات على حساباتهم من خلال الهاتف المحمول في أسرع وقت، ودون مجهود.

وأكد أن خدمة الإنترنت شهدت إقبالا كبيرا بين العملاء خلال آخر ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن البنك بدأ تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

وبدأ عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المحلية، تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر السماح لنسب تصل إلى 50% من موظفيها من الرجال والنساء للعمل من المنزل، وذلك للحد من التجمعات داخل أماكن العمل.