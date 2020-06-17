القابضة للسياحة تسعى لاقتراض 1.5 مليار جنيه لدعم الشركات وتطوير الفنادق

كتبت – شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة تتفاوض مع البنك الأهلي لاقتراض 1.5 مليار جنيه، لمساعدة الشركات التابعة على تخطي تداعيات أزمة كورونا.

وأضافت حطبة، لمصراوي، أن القرض الذي تحاول القابضة الحصول عليه سيكون من أجل تمويل التزامات الشركات ورواتب العاملين، بالإضافة إلى دراسة تمويل تطوير بعض الفنادق التي كانت تطورها الشركات ذاتيا.

ويتبع الشركة القابضة 7 شركات، تعمل في مجال الفندقة والسياحة، تحقق جميعها أرباحا على مدى سنوات، بينما تمكنت شركة الصوت والضوء من التحول للربح العام الماضي.

وتواجه الشركة القابضة للسياحة والفنادق تعثرا ماديا نتيجة توقف مصادر إيراداتها منذ مارس الماضي، مع توقف حركة السياحة والطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وتمتلك القابضة عددا من الفنادق الكبرى بالقاهرة بينها فندق ماريوت الزمالك ونايل ريتز كارلتون، وتعتمد بشكل كبير على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الفنادق، لكنها تتولى بعضها الآخر مثل مينا هاوس.

وطالت الأزمة أعمال الربع الأخير من السنة المالية للشركات (أبريل – يونيو)، ويبدو أنها ستلقي بظلالها على نتائج أعمال العام المالي الجديد المقرر بدايته يوليو المقبل.

وقالت حطبة في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه لا يمكن أن تعول الشركات على السياحة الداخلية كمصدر قوي للإيرادات في ظل منع التجمعات وإغلاق المطاعم، وحظر التجول، وحالة الخوف لدى المواطنين.

وكانت الشركات التابعة للشركة القابضة حققت أرباحا إجمالية بقيمة 795.3 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، بإجمالي إيرادات 3.2 مليار جنيه.