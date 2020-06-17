زيادات وعلاوات.. عام سعيد لأصحاب المعاشات يبدأ في يوليو (تفاعلي)
01:16 م الأربعاء 17 يونيو 2020
كتبت- ياسمين سليم:
مع بداية معاش شهر يوليو المقبل سيكون أصحاب المعاشات على موعد مع عدة زيادة.
وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أمس تفاصيل صرف العلاوات الخمس والزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي الزيادات التي ينتظرها أصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل.
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