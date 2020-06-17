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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

10:18 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيف بلغت 0.04% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10939 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.5% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 10935 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والمصريين.

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