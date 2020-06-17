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"السويدي" توقع عقدًا بـ 423 مليون جنيه لإنشاء البنية التحتية للكهرباء لشركة المستقبل

10:08 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
"السويدي" توقع عقدًا بـ 423 مليون جنيه لإنشاء البنية التحتية للكهرباء لشركة المستقبل

شركة السويدي إليكتريك

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، إحدى شركات مجموعة السويدي، عقدًا بقيمة 423.3 مليون جنيه، لإنشاء البنية التحتية للكهرباء والاتصالات لصالح شركة المستقبل للتنمية العمرانية.

وقالت الشركة في بيان صحفي مرسل للبورصة اليوم الأربعاء إنه سيتم إنشاء البنية التحتية للكهرباء والاتصالات لمدينة المستقبل لأعمال الحزمة على 8 مراحل 3 منهم بنظام تسليم المفتاح.

وذكر البيان أن تسليم المشروع سيكون خلال 22 شهرًا من تاريخ توقيع العقد الذي كان أمس.

يذكر أن شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع كانت قد أعلنت في يوليو 2017 توقيع عقد لمد شبكات البنية الأساسية للكهرباء والاتصالات من المرحلة الأولى لمدينة المستقبل بنظام تسليم المفتاح بحوالي 620 مليون جنيه.

شركة السويدي إليكتريك شركة المستقبل للتنمية العمرانية البنية التحتية للكهرباء

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