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ننشر مشروع تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

06:25 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
ننشر مشروع تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

نشرت وزارة المالية مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على موقعها الإلكتروني من أجل عرضه للحوار المجتمعي، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من إعداد التعديلات وقبل إحالته المشروع لمجلس الوزراء لإقراره.

وتضمن مشروع القانون عددا من الإعفاءات الجديدة لبعض السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة، بينما أكد محمد معيط وزير المالية أنه لا مساس بسعر الضريبة في المشروع الجديد.

وينشر مصراوي مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد انتهاء وزارة المالية من إعداده كالتالي:

( بي دي إف)

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إعفاءات ضريبية جديدة لبعض السلع والخدمات في تعديلات قانون "القيمة المضافة"

وزارة المالية قانون الضريبة على القيمة المضافة مجلس الوزراء

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