الاتصالات تنتهي من بناء 6 مراكز تكنولوجية بنهاية العام

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إنشاء 6 مراكز للإبداع التكنولوجي في المنيا والمنوفية والمنصورة وسوهاج وقنا وأسوان، على أن يتم افتتاحهم عقب انتهاء الجائحة

وأضاف طلعت ، خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة الأمريكية اليوم ، أن تلك المراكز لدعم ريادة الأعمال والإبداع، مشيرا إلى أنه تم بناء 6 مراكز تكنولوجية العام الماضي، تضم فروعا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة في جامعات إقليمية، ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة في البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات وأمن المعلومات.

وأضاف أن الهدف من تلك المراكز التكنولوجية ، خلق منظومة تجمع أصحاب العمل من الشركات والأعمال التجارية الذي يبحث عن حلول لمشكلة تواجهه، وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين المستفيدين من هذه الخبرة، وصغار رواد الأعمال المستفيدين باكتساب التعليم والانفتاح على الأسواق.

وأشار، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى أن جائحة كورونا كشفت أهمية الاعتماد على قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة قائلا مصر قطعت شوطا كبيرا فى هذا تطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أنه سيتم توفير 37 خدمة إلكترونية تمثل خدمات مباشرة للقطاع الخاص بدءا من يوليو القادم من بينها خدمات تغيير بيانات مجالس إدارات الشركات أو تغيير الأنشطة أو إضافة أعضاء جدد لمجالس الادارات.

كما سيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني بما يسهم في تسريع كثير من الأعمال الاستثمارية والمعاملات المالية، فضلا عن السماح باقامة الدعاوى القضائية إلكترونيا بدلا من الإلزام بالذهاب إلى المحاكم، بحسب الوزير.

وقال الوزير إنه سيتم إتاحة خدمات جديدة للمواطنين تخص بطاقات الدعم وخدمات مكاتب البريد، فضلا عن خدمات تراخيص السيارات التي حققت تطورا واضحا.

وبالنسبة للتعليم أشار الوزير، إلى التخطيط لإقامة نظام امتحانات إلكتروني في 27 جامعة حكومية، موضحا أن وباء كوفيد 19 المستجد وما فرضه على المجتمعات من إهتمام أكبر بالتعليم عن بعد أكد أهمية الرقمنة.

وأشار الوزير إلى تركيز الحكومة على تشجيع الابتكار خلال المرحلة القادمة ما يستدعي إنشاء مركز أكاديمي كبير يهتم بالابتكار ويعمل على تشجيعه، وسيكون المركز في القرية الذكية.

وأضاف أنه سيعمل على عدة قطاعات من بينها القطاع الزراعي وقطاع المشروعات متناهية الصغر.