أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

هل يمكن إعادة استخدام الكمامة بعد تطهيرها بالكحول؟

06:30 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
هل يمكن إعادة استخدام الكمامة بعد تطهيرها بالكحول؟

ارتداء الكمامة

كتبت – ندى سامي:

أدى لجوء الكثير من الناس لارتداء الكمامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد إلى اتجاه البعض لإعادة تعقيمها بالكحول الإيثيلي وارتدائها مرة أخرى.. فما خطورة ذلك؟

لقراءة التفاصيل.. اضغط هنا
إعادة استخدام الكمامة فيروس كورونا تطهير الكمامة

الخبر التالى:

الاتصالات تنتهي من بناء 6 مراكز تكنولوجية بنهاية العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 46289

    عدد المصابين

  • 12329

    عدد المتعافين

  • 1672

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8118671

    عدد المصابين

  • 4216319

    عدد المتعافين

  • 439198

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر