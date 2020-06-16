هل يمكن إعادة استخدام الكمامة بعد تطهيرها بالكحول؟
06:30 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
كتبت – ندى سامي:
أدى لجوء الكثير من الناس لارتداء الكمامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد إلى اتجاه البعض لإعادة تعقيمها بالكحول الإيثيلي وارتدائها مرة أخرى.. فما خطورة ذلك؟
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