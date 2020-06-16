169 مليار جنيه زيادة في الدين المحلي لمصر بالربع الأخير من 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي لمصر خلال الربع الأخير من عام 2019 بقيمة 168.5 مليار جنيه.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن مايو الماضي، الصادرة اليوم الثلاثاء، وصل إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 4.355 تريليون جنيه مقابل 4.186 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين العام المحلي بذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر إلى 69.5% مقابل 66.8% في نهاية سبتمبر الماضي، ولكنها منخفضة مقارنة بنسبة 80.6% بنهاية يونيو الماضي.

وزاد الدين العام المحلي بذلك خلال عام 2019 بنحو 246.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 6%، حيث وصل في نهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 4.108 تريليون جنيه.

وقال المركزي إن 87.8% من الدين العام المحلي في نهاية ديسمبر الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.824 تريليون جنيه بزيادة 93.5 مليار جنيه خلال النصف الثاني من 2019.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 5.9% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 258.1 مليار جنيه بنهاية 2020 بتراجع 24.8 مليار جنيه خلال النصف الثاني من 2020، وبلغت نسبة الديون على بنك الاستثمار القومي 6.3% بقيمة 272.1 مليار جنيه بانخفاض 3.1 مليار جنيه.