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الرئيس التنفيذي لجوميا: 80% زيادة في التجارة الإلكترونية بسبب كورونا

04:33 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
الرئيس التنفيذي لجوميا: 80% زيادة في التجارة الإلكترونية بسبب كورونا

هشام-صفوت

كتب- علاء حجاج:

قال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا للتجارة الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن تداعيات فيروس كورونا، ساهمت في زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية والشراء عبر الإنترنت بنسبة 80% في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هناك زيادة في الطلب بعض السلع والمنتجات مثل الأدوات الرياضية بسبب الحظر واتجاه كثير من المستهلكين لممارسة الرياضة في المنزل، وأيضا الاستفادة من وقت الفراغ الكبير.

وأشار إلى زيادة الطلب على شراء منتجات البقالة والكمامات أيضا، ومنتجات الوقاية والملابس والألعاب الإلكترونية.

وقال إن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على طرح عروض تقسيط بالشراكة مع أكبر 5 بنوك في مصر .

وأضاف أن جوميا اتفقت مع بنوك الأهلى ومصر وعودة والمشرق، بالإضافة إلى خصم 20% للشراء عن طريق كريدت كارد بنك مصر أو التجاري الدولي أو فودافون كاش .

وقال إن التقسيط مع البنوك سيكون بدون فوائد إذا كانت مدته بين 6 أشهر و 12 شهراً .

هشام صفوت التجارة الإلكترونية شركة جوميا للتجارة الإلكترونية فيروس كورونا

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