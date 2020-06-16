البنك الأهلي يفتتح 13 فرعا في 6 أشهر ويخطط لإطلاق 25 أخرى حتى نهاية 2020

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك افتتح 13 فرعا جديدا منذ بداية عام 2020، ليصل بذلك عدد فروعه إلى 516 فرعا ومكتبا بنهاية الشهر الحالي بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أبو الفتوح، خلال بيان للبنك اليوم الثلاثاء، أن خطة البنك الطموحة تستهدف افتتاح بين 20 و25 فرعا جديدا أخرى حتى نهاية العام الحالي، وذلك سعيا للوصول الى شبكة فروع قوامها 540 فرعا تقريبا.

وذكر أن الفروع الجديدة روعي فيها الاستعانة بأفضل العناصر البشرية في البنك، والكوادر التي تم تدريبها على أحدث أساليب العمل المصرفي بهدف تقديم الخدمات والمعلومات المصرفية بأعلى معدلات الجودة والكفاءة.

وأوضح أبو الفتوح أنه روعي أيضا تزويد هذه الفروع بكافة الأساليب التكنولوجية المتطورة في العمل المصرفي والتي تواكب أحدث الأساليب المتبعة عالميا والتي تليق بالبنك وعملائه.

وقال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إن الفروع الجديدة تتباين في أماكن تواجدها لتغطية أهم المناطق التي يحتاج العملاء إلى خدمات البنك الأهلي بها وطبقا للكثافات السكانية في تلك المناطق أو تواجد مناطق صناعية بها بما يتطلب الاستفادة من خدمات البنك.

وأضاف أن البنك افتتح خلال هذا العام فروعه في القوصية، ومكتبة الإسكندرية، والشاطبي، وسان جيني بكفر عبده، وقنا الجديدة، وكورنيش القناطر، والمركز اللوجيستي بالعين السخنة، والعزيز بالله، وايكونيا بالزمالك، بالإضافة إلى فرعي خدمة إلكترونية في سيتي سنتر الإسماعيلية، وسيتي سنتر الغردقة.

وذكر أن إجمالي عدد فروع البنك للخدمة الإلكترونية وصل بذلك إلى عشرة فروع، بالإضافة إلى الصالات الإلكترونية بعدد من الفروع موزعة توزيعا جغرافيا مدروسا وهي الخدمة التي كان البنك رائدا في اطلاقها لأول مرة في مصر مطلع عام 2019.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يضع خطة للتوسع في افتتاح عدد من الفروع والمكاتب كل عام سعيا للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتحقيق مستهدفات الشمول المالي الذي يضعه البنك على رأس أولوياته.

وأضاف أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والتبعات الناتجة عنها لم تقف حائلا أمام استمرار البنك في تنفيذ خطته في التوسع والانتشار الجغرافي، وهو ما يؤكد قدرة البنك والكوادر العاملة به على إدارة مختلف أنواع الأزمات والاستمرارية في تحقيق المستهدفات بالرغم من أية صعوبات قد تواجه تنفيذها.