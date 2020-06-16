البورصة تقفز 2.5% لتواصل مكاسبها بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.5% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10935 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.03%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 315.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 46 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 361.4 مليون جنيه.

وقال سامح غريب، عضو الجمعية للمحللين الفنيين، إن ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يرجع إلى تأثرها بارتفاع البورصات العالمية أمس، بالاضافة إلى انتهاء مرحلة جني الأرباح خلال الجلستين السابقتين.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 10668 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.