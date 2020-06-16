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وزيرة التضامن: 2020 سنة سعيدة لأصحاب المعاشات مع الزيادات الجديدة

01:48 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
وزيرة التضامن: 2020 سنة سعيدة لأصحاب المعاشات مع الزيادات الجديدة

نيفين القباج

كتبت- ياسمين سليم:

وصفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، العام المالي الجديد بأنه "سنة سعيدة على أصحاب المعاشات".

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمس، "السنة دي سنة سعيدة على أصحاب المعاشات، والزيادات الجديدة ستأتي حفاظًا على حقوقهم والمساواة بينهم".

وبحسب الوزيرة فإن صرف العلاوات الخمس جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحاب المعاشات.

وتابعت أن بعد فترة شد وجذب، توصلنا لحل بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.

وأضافت أن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.

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