العلاوات الخمس لأصحاب المعاش: الاستعلام إلكترونيا والصرف على 4 دفعات

كتبت – ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل.

ويرصد مصراوي أبرز 10 معلومات عن كيفية ومواعيد صرف العلاوات، وفقا لتصريحات الوزيرة..

1- المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015

2 - عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمجمدات.

3 - التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

4 – يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14% لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها.

5 – تقسيم الأثر الرجعي وهو 5 سنوات لضم العلاوات على 4 دفعات بالتساوي.

6 - صرف أول دفعة من الرجعي مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

7 – الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى، سيكون من خلال موقع إلكتروني تخصصه الوزارة لهذا الشأن وبه كافة المعلومات.

8 – سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للاستعلام عن المعاش في 24 يونيو المقبل، ويتم الاستعلام بالرقم القومي.