كيف ستمول الحكومة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بدءا من يوليو؟

وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي اليوم

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن وزارة المالية هي من ستتحمل قيمة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأضافت القباج في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التكلفة حاليا ستتحملها صناديق التأمينات، وفيما بعد ستتحملها الخزانة العامة.

وبحسب نيفين، ستتم إضافة هذه التكلفة إلى قيمة القسط الذي تتحمله الخزانة العامة لصالح هيئة التأمينات ليكون نسبة الزيادة فيه 5.9%‏ بدلا من 5.7%‏.

وألزم قانون التأمينات، الخزانة العامة للدولة بتقسيط قيمة أموال التأمينات على 50 سنة، بواقع 160.5 مليار جنيه قسطًا سنويًا يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.

وستبلغ قيمة متجمدات العلاوات الخمس الإجمالية 28 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة السنوية لإضافة هذه العلاوات على المعاش 7 مليارات جنيه.

ووفقا للوزيرة، ستبلغ تكلفة زيادة المعاشات 14% بداية من يوليو 25 مليار جنيه.

وكانت وزيرة التضامن أعلنت اليوم زيادات لأصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل.

وقالت إن أولى هذه الزيادات هي إضافة العلاوات الخمس على المعاشات وتدرجها.

وتأتي الزيادة الثانية من خلال إضافة 14% علاوة دورية لأصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل.

وبحسب الوزيرة، فإن الزيادة الثالثة هي صرف المتجمدات الخاصة بصرف العلاوات الخمس والتي ستصرف على 4 مراحل.

وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل، والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021، والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.