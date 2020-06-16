القابضة المعدنية: شراكة مع بروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات في مصر

كتبت -شيماء حفظي :

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "بيروساهان أتوموبيل" الماليزية المتخصصة في صناعة السيارات، والمالكة لعلامة "بروتون".

وأضاف نافع أن توقيع مذكرة التفاهم بغرض إعداد دراسة جدوى متعمقة لإعادة تطوير صناعة سيارات الركوب من خلال شركتي النصر لصناعة السيارات "ناسكو" والهندسية لصناعة السيارات "إيامكو" التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك خلال الثلاثة سنوات القادمة.

وأوضح نافع أن هذه الدراسة من المتوقع أن تستغرق حوالي 6 أشهر، حيث ستتضمن دراسة إمكانية تجميع وتوزيع حوالي عشرين ألف سيارة سنويا تعمل بنظام الحرق الداخلى ICE.

وتستهدف الدراسة تحديد فرص توريد قطع الغيار وأجزاء السيارات بهدف تعزيز نسبة المكون المحلي في التصنيع بحسب رئيس القابضة.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لمفاوضات ونقاشات طويلة منذ العام الماضي 2019 وذلك تحت إشراف ورعاية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وقال "تعد مذكرة التفاهم تلك بمثابة خطوة هامة لتوطين صناعة السيارات محليا تمهيدا للنفاذ إلي الأسواق العربية، وكذلك تأمل الشركة القابضة أن تكون مصر بوابة العبور للأسواق الإفريقية في هذه الصناعة اعتمادا على إتفاقيات التجارة الحرة البينية والإقليمية، والتي تعد مصر شريكا رئيسيا بها".

وأكد الدكتور مدحت نافع على أن هناك نوعين من مذكرات التفاهم أحدهما يتم توقيعه في بداية مشروع التعاون المشترك للتمهيد لبدء المشاورات أما النوع الأخر والذى نحن بصدده فيأتى توقيعه بعد أشهر من الدراسة والمفاوضات للوقوف على أقرب شكل نهائى للمشروع متضمناً التكاليف الاستثمارية المبدئية وخارطة الطريق والنموذج المالى والجدوى الأولية.

وأشار إلى أنه بمجرد عودة حركة الطيران من المقرر أن تبدأ فرق العمل فى الخطوات المتفق عليها على الأرض.

وقال إن الشركة الهندسية تسعى لتطوير تصميماتها الخاصة من الميني باص والسيتي باص بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن ذلك ضمن رؤية مجلس إدارة الشركة للتطوير على كافة المستويات الصناعية والمالية والتجارية وتطوير الأعمال وتحديث خدمات الدعم الفني للمنتجات وخدمات مابعد البيع.

وتسعى الشركة لاستعادة علامتها التجارية مرة أخرى بالسوق من خلال توفير محفظة منتجات متكاملة من الأتوبيس تشمل الميكروباص والميني / ميدي باص والسيتي باص والإنترسيتي باص وكذلك الأتوبيس السياحي.