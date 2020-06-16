الحكومة تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل.

وقالت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من ١ يوليو ٢٠٠٦ وحتى ١ يوليو ٢٠١٥.

وأضافت عن عدد المستحقين هو ٢.٤ مليون مستحق، بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه بالمتجمدات.

وقالت إن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ ٧ مليارات جنيه سنويا.

وقالت إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة ١٤٪، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى ٩٨٠ جنيها.

وبحسب الوزيرة فإن الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي ٥ سنوات، سيقسم على ٤ دفعات بالتساوي.

وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير ٢٠٢١ والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

وبحسب الوزيرة فإن صرف العلاوات الخمس جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحاب المعاشات.

وأضافت أن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.

وقالت إن الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.

وكانت الوزارة أعدت مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

ومنذ 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

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