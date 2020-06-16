3 زيادات لأصحاب المعاشات في يوليو المقبل.. تعرف على التفاصيل

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء أن أصحاب المعاشات سيحصلون على ٣ زيادات في شهر يوليو المقبل.

وقالت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي، إن أول هذه الزيادات هو إضافة العلاوات الخمس على المعاشات وتدرجها.

وتأتي الزيادة الثانية بإضافة ١٤٪‏ علاوة دورية لأصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل. والثالثة هي صرف المتجمدات الخاصة بصرف العلاوات الخامس والتي ستصرف على ٤ مراحل.

وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير ٢٠٢١ والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

وقالت إن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج إلى المعاش من ١ يوليو ٢٠٠٦ وحتى ١ يوليو ٢٠١٥.

وأضافت أن عدد المستحقين هو ٢.٤ مليون مستحق، بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه بالمتجمدات، والتكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ ٧ مليارات جنيه سنويا.

ووفقا للوزيرة فإن كل المبالغ التي تقل قيمتها عن ٤ آلاف جنيه ستصرف على مرة واحدة مع معاش شهر يوليو المقبل.

وقالت إن الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.

كانت الوزارة أعدت مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

ومنذ 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج إلى المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.