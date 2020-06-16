مصر تقرر استمرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر
كتبت-شيماء حفظي:
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر؛ اعتبارا من تاريخ صدور القرار؛ بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الوزارة أعلنت وقف تصدير البقوليات مع بداية تفشي فيروس كورونا في مصر لمواجهة تداعيات الأزمة وضمان توفير احتياجات السوق المحلي.
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