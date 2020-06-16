التعاون الدولي: 50 مليون دولار تمويلا إضافيا من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لقطاع البترول

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس النواب على اتفاق تمويل إضافي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 50 مليون دولار.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، الاتفاق موقع بين البنك الأوروبي والحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي في 23 نوفمبر الماضي، ويهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين أداء قطاع النفط والغاز.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاق التمويل الإضافي استكمال للاتفاق الموقع بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 22 مايو 2018 لمشروع كفاءة الطاقة فى شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار.

وأضافت أن الاتفاق يستهدف استكمال المشروع الخاص بتحسين أداء قطاع النفط والغاز في مصر من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، ودعم كفاءة مصفاة البترول التي تديرها الشركة.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق يدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، ويؤدي لخلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة في ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادي مستدام.

وأشارت إلى أن الاتفاق يسهم في تحقيق 4 أهداف للتنمية المستدامة وهي الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقرير اللجنة، إن اللجنة وافقت على الاتفاق لدوره في تطوير الإنتاج بشركة السويس لتصنيع البترول وتنفيذ المشروعات المتفق عليها بكفاءة عالية، خاصة مع حرص الشركة على مراعاة البعد البيئي والحد من الثلوث.

وأشار أيضا إلى حرص الشركة على دعم السوق المحلي بالمنتجات البترولية المختلفة التي تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للسوق المصري، والتحسين المستمر في مجال الصحة المهنية وسلامة العاملين وحماية البيئة والمجتمع المدني.

ويصل عدد مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ بدء التعاون إلى نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%، وفقا للبيان.