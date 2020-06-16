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تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:21 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 59 و 65 جنيها.
وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و 45 جنيها.
وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.

أسعار الأسماك الكابوريا السبيط السمك البوري

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