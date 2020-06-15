جهينة توقع اتفاقية لتوزيع شاي "ربيع" في مصر وتأسس مصنعا لإنتاجه العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة طيبة للتجارة والتوزيع التابعة لشركة جهينة في بيان اليوم الاثنين إنها وقعت اتفاقية مع شركة أحمد باعشن وشركاه لتوزيع شاي ربيع في مصر.

وذكر البيان أن طيبة واحدة من أكبر شبكات التوزيع في السوق المصري بأسطولها الممتد الذي يضم 1000 شاحنة، وقدرتها على خدمة أكثر من 136 ألف منفذ بيع في جميع أنحاء الجمهورية من خلال 38 مركز توزيع.

وقال سيف ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة: " تأتي هذه الشراكة في إطار خططنا للتنوع في توزيع منتجات عالية الجودة، و توسيع قاعدة عملاء شركة طيبة".

وأضاف أن الشراكة الجديدة التي وقعتها شركة طيبة لتوزيع شاي ربيع؛ العلامة التجارية الأبرز في المملكة العربية السعودية "نثق بأنها ستصل بالمنتج إلى نفس المكانة في السوق المصري". و

وقال إن هذه الشراكة لن تقتصر على الاستيراد و التوزيع بل ستشمل خطة اقتصادية طموحة لافتتاح مصنع بمصر في النصف الأول من عام 2021.

وأشار إلى أن تلك الخطوة "تأتي متصقة مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الصناعة والإنتاج، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتنشيط الاقتصاد" .

وقال عمر هيبة، الرئيس التنفيذي لشركة شاي ربيع: "مهتمين بالتوسع في السوق المصري الواعد ، كإحدى أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا كما نفخر بالاستثمار في إنشاء مصنع جديد بعد أنأاثبت الاقتصاد المصري قدرته في التغلب على الكثير من التقلبات خلال الخمس سنوات الماضية".

وأضاف أنه لدى الشركة خطط طموحة والثقة في الوصول إليها خاصة بالشراكة مع شركة طيبة للتوزيع لما تمتلكه من قدرات وإمكانيات كبيرة في السوق المصري على مستوى البنية التحتية وخبراته الواسعة التي وضعته في موقع الريادة في عمليات التوزيع.