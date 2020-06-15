أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

هيرميس: الاستحواذ على "طوكيو مارين" للتأمين بالربع الثاني

04:44 م الإثنين 15 يونيو 2020
هيرميس: الاستحواذ على "طوكيو مارين" للتأمين بالربع الثاني

وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر الإنترنت، إن الشركة ستنتهي من إجراءات الاستحواذ على شركة طوكيو مارين للتأمين خلال الربع الجاري.

وأضاف أن الشركة تدرس الاستحواذ في المرحلة المقبلة على شركة أخرى في مجال التأمين على الممتلكات، ضمن خطته للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكانت الشركة أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تعتزم بالشركاة مع شركة جي بي أوتو شراء 75% من شركة طوكيو مارين مصر المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة.

وقال حسونة في المؤتمر الصحفي إن الشركة تعتزم التقدم لهيئة الرقابة المالية من أجل الحصول على رخصة للتمويل الاستهلاكي.
وأضاف أن المجموعة ستبدأ نشاط التمويل العقاري من خلال شركتها التابعة "بداية" في الربع الثالث من العام الجاري.
وأعلنت المجموعة المالية فاينانس القابضة عن دمج شركتي التأجير التمويلي والتخصيم في كيان جديد.

وليد حسونة شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة شركة طوكيو مارين للتأمين

الخبر التالى:

القابضة المعدنية: انتهاء النزاع التاريخي بين الحديد والصلب وبنك مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الفيديو مش هيعدي على خير.. وزيرة الهجرة تتوعد المعتدين على المصريين بليبيا