هيرميس: الاستحواذ على "طوكيو مارين" للتأمين بالربع الثاني

كتب- عبدالقادر رمضان:



قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر الإنترنت، إن الشركة ستنتهي من إجراءات الاستحواذ على شركة طوكيو مارين للتأمين خلال الربع الجاري.



وأضاف أن الشركة تدرس الاستحواذ في المرحلة المقبلة على شركة أخرى في مجال التأمين على الممتلكات، ضمن خطته للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.



وكانت الشركة أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تعتزم بالشركاة مع شركة جي بي أوتو شراء 75% من شركة طوكيو مارين مصر المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة.



وقال حسونة في المؤتمر الصحفي إن الشركة تعتزم التقدم لهيئة الرقابة المالية من أجل الحصول على رخصة للتمويل الاستهلاكي.

وأضاف أن المجموعة ستبدأ نشاط التمويل العقاري من خلال شركتها التابعة "بداية" في الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلنت المجموعة المالية فاينانس القابضة عن دمج شركتي التأجير التمويلي والتخصيم في كيان جديد.