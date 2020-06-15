البنك الأهلي: إعادة تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات ضد كورونا

كتبت – منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وافق على ضخ 100 مليون دولار للبنك، لإعادة تمويلها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت أعمالها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن البنك الأهلي، يستحوذ على المركز الأول بالجهاز المصرفي في تمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها المركزي بمحفظة تصل إلى 40 مليار جنيه، من إجمالي حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 67 مليار جنيه.

ويشكل وباء فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي تحديا غير مسبوق للمناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحسب بيان سابق للبنك، حيث وسع البنك بسرعة برنامج الاستجابة والتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة الثمانية والثلاثين التي يستثمر فيها.

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تكريس جميع أنشطته لمكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة، وتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو خلال الفترة 2020-2021، وفقا للبيان.

ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 6 مليارات يورو في 115 مشروعا في البلاد.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" الشهر الماضي، إنه وافق على تقديم حزمة مالية بقيمة 200 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي "QNB"، أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد، لدعم الشركات المحلية.