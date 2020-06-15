غرفة الملابس الجاهز: 95 مصنعا تقدموا للحصول على ترخيص إنتاج القمامة القماش

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مصانع ملابس بدأت اليوم الاثنين، تسليم كمية من الكمامات القماش التي أنتجتها لهيئة الشراء الموحد.

وأضاف عبد السلام، أنه سيتم توريد 1.5 مليون كمامة لهيئة الشراء الموحد على مدار الستة أيام المقبلة.

وقال في وقت سابق، إن هذه الكمية ستطرح لطلاب الثانوية العامة والجامعات وتوزيعها عليهم قبل بدء امتحاناتهم.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو الجاري.

وذكر عبد السلام، أن حوالي 95 مصنع ملابس تقدموا بأوراقهم لهيئة التنمية الصناعية حاليا للحصول على موافقة لإنتاج الكمامات القماش بحسب الشروط التي وضعتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأكد عبدالسلام أن الكمامات القماشية مطابقة للمواصفات والشروط التي وضعتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، الأحد الماضي، شروط تصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس، وتتمثل هذه الشروط في أن تغطي الكمامة العازلة الأنف والفم والذقن بالكامل، وأن تتكون الكمامة من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن تراعي أحكام المقاس على وجه المستخدم.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة لطرح الكمامات القماش بحيث توفر سبل الحماية من الفيروس للمواطن بسعر مناسب له.

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، قالت إن الحكومة تستهدف إتاحة حوالي 30 مليون كمامة شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية، استعدادا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر بدء تنفيذها اعتبارا من منتصف شهر يونيو الجاري.

مصانع الملابس تبدأ طرح 1.5 مليون كمامة قماش لطلاب الثانوية العامة

500 مصنع ملابس.. كيف توفر الحكومة 5 ملايين كمامة قماش لمواجهة "كورونا"؟

"ليست طبية".. الصناعة تعلن شروط تصنيع الكمامات القماش بمصانع الملابس

تستخدم 60 مرة وتبدأ من 15 جنيها.. قصة تصنيع "كمامة قماش" لمواجهة كورونا

مواصفات وسعر جديد.. طرح 2 مليون كمامة قماش بالأسواق خلال أيام

تصل لـ500 ألف كمامة يوميًا.. مصانع ملابس تبدأ إنتاج الكمامات القماش