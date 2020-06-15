هيرميس تدمج شركتي التأجير التمويلي والتخصيم في كيان جديد

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت شركة المجموعة المالية هيرميس ، اليوم الاثنين، إنها انتهت من دمج شركتي التأجير التمويلي والتخصيم التابعتين لها في كيان جديد تحت اسم المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.

وقال أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي للتأجير التمويلي والتخصيم في المجموعة المالية هيرميس، في مؤتمر صحفي عبر تطبيق زووم، إن رأسمال الكيان الجديد يبلغ 460 مليون جنيه.

وأضاف الخولي أن دمج شركتي التأجير التمويلي والتخصيم يستهدف تأسيس أول كيان غير مصرفي في مصر يقدم حلول تمويلية متكاملة للشركات، من أجل توسيع نشاط الشركة في هذين المجالين، والاستفادة من القاعدة الرأسمالية القوية للكيان الجديد.

وأشار إلى أن الإندماج سيساهم أيضا في تقليل التكاليف الناتجة عن وجود شركتين.

وأضاف أن محفظة الكيان الجديد التي تضم تمويلات التأجير التمويلي والتخصيم تبلغ حاليا 4 مليار جنيه.

وقال إن الشركة ضخت تمويلات جديدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو في نشاط التأجير التمويلي بقيمة 750 مليون جنيه، متوقع أن تصل مليار جنيه بنهاية يونيو.

وأضاف أن الشركة تتوقع زيادة محفظتها في نشاط التخصيم من 400 مليون جنيه قيمة المحفظة حاليا إلى 900 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

وقال إن الشركة لديها تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.5 مليار جنيه تتعلق بنشاط التاجير التمويلي، وذلك من جهات تمويلية مختلفة، بالإضافة إلى 800 مليون جنيه في نشاط التخصيم.

وأضاف أن القطاعات المستهدفة للتمويل من الكيان الجديد في الفترة المقبلة تشمل الأدوية والصحة والتعليم وخصوصا التعليم عن البعد، وأيضا التجارة الإلكترونية.