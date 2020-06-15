مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.58% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10668 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 180.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 179.1 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي شراء بقيمة بلغت 1.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.93% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10713 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.