غدًا.. التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

تعلن نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا في مؤتمر صحفي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي الجديد.

وقال بيان من الوزارة اليوم الاثنين إن الوزيرة طلبت من مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من يوليو ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

وبحسب البيان فإنه سيتم صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من يوليو المقبل دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

وكانت الوزارة أعدت مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

ومنذ 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

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