الإحصاء: زيادة 17.8% في حوادث السيارات وتراجع حوادث القطارات في 2019

كتبت- شيماء حفظي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن حوادث الطرق ارتفعت خلال العام الماضي، بينما انخفضت حوادث القطارات، مقارنة بالعام 2018.

حوادث السيارات:

وبحسب البيان، ارتفع عــــدد حـــوادث السيارات على الطرق خــــلال عـام 2019 بنسبة 17.8% ليبلغ 9992 حادثة مقـابل 8480 حادثة عام 2018.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات العام الماضي، بنسبة 12.9% ليصل إلى 3484 متوفى مقابل 3087 متوفى عام 2018، بحسب البيان.

وبلغ معدل حـــوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حــادثة /10 اّلاف نسمة، بينما بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة /1000 مركبة كما بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متــــى/ 100 ألف مركب ــــــة عام 2019.

وارتفع معدل حوادث السيارات، إلى 27.4 حادثة/ يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة/ يوم عام 2018.

وأشار التقرير، إلى أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7 ٪ ، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

بلـــغ معدل حوادث السيـــارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حــادثة/ 100 كيلو متر عـام 2019 مقابل 4.7 حادثة/100 كيلومتر عام 2018.

حوادث القطارات :

انخفض عدد حوادث القطارات، بنسبة 8.9% إلى 1863 حادثة عام 2019 مقابل 2044 حادثة عام 2018، بينما زاد معــدل قســوة حـــوادث القطارات إلى 42.4 متوفى/ 100 مصاب عـام 2019 مقابل 34.3 متوفى/ 100 مصاب عام 2018.

وبحسب تقرير المركزي للإحصاء، انخفض معـدل حـــوادث القطـــــارات إلى 6.3 حــادثة/ مليـون راكــب عــــام 2019 مقابل 7.9 حادثة/ مليون راكب عام 2018.

وخلال العام الماضي، كانت أكبر حــالات حـــوادث القطارات هي اصطدام المركبات ببوابة المنافذ ( المزلقانات ) حيث بلغت 1641 حـــالة بنسبة 88.1٪ من إجمالي حـــالات حـــوادث القطارات عام 2019، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بـ 1696 حالة بنسبة 83 ٪ عام 2018.