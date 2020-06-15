النيل لحليج الأقطان تعين مستشارا ماليا لبدء اكتتاب زيادة رأس مالها

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة النيل لحليج الأقطان، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها اتفقت مع شركة العاصمة للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للسهم.

وكانت الشركة، قررت دراسة وتحديد القيمة العادلة للسهم، من أجل تحديد قيمة فتح التداول على حق الاكتتاب، لزيادة رأس مال الشركة.

وكان مجلس الإدارة قرر الاتفاق مع أحد مكاتب المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم اعتباراً من المركز المالي المنتهي في 31 مارس الماضي.

وتتجه الشركة للاكتتاب على زيادة رأس المال بقيمة 5 جنيهات لكل سهم من الأسهم التي بحوزة قدامي المساهمين البالغة 52.99 مليون سهم، لتوفير مبلغ مقرر دفعه لصالح الدولة من أجل التسوية التي تم الاتفاق عليها.

وقالت الشركة في بيان سابق للبورصة إن المبلغ المطلوب لزيادة رأس المال هو 264.96 مليون جنيه، كما قرر المجلس تعديل كافة مواد النظام الأساسي اللازمة لذلك.

وكانت الشركة توصلت لتسوية مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تقضي بأن تدفع النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه، تعويضا للقابضة ما يعادل نسبة 10% من الفارق بين التقييم (الزراعي والصناعي) والسكني.

يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه في الفترة (يوليو – مارس) مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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