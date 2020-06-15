التعاون الدولي: إحياء اللجنة المصرية البولندية المشتركة بعد توقف 27 عاما

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم الاثنين، إن الوزيرة رانيا المشاط نجحت في إحياء نشاط اللجنة المصرية البولندية المشتركة بعد توقف دام لأكثر من 27 عاما منذ عام 1993.

وأضافت أن إحياء نشاط اللجنة سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها، وزيادة التعاون المستقبلي خاصة في مجالات الغاز والبترول، والنقل، والطاقة.

ووفقا للبيان، بحثت رانيا المشاط، خلال اجتماع مع ميهاو وابيندا، سفير بولندا لدى القاهرة، عبر الفيديو كونفرانس، الإسراع في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي الجديدة بين البلدين، وتحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة المصرية البولندية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة رغبة مصر في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع بولندا سواء في إطار التعاون الثنائي أو من خلال "مجموعة الفيشجراد"، والتي تضم تحالفا لأربع دول في وسط أوروبا وهي بولندا، والتشيك، والمجر، وسلوفاكيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات منها المجال الاقتصادي.

وأوضحت أن الإسراع في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا، سيتم على أساسه إحياء عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البولندية المشتركة والتي لم تنعقد منذ عام 1993 (نحو 27 عاما)، وتعد أبرز آليات التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توافق اتفاقية التعاون الاقتصادي الجديدة بين البلدين مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأكد السفير البولندي لدى القاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، والتركيز على عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الزراعة، والنقل والبترول والغاز، الكهرباء والطاقة.

وقال إن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية للسياح البولنديين، حيث تحتل بولندا مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.